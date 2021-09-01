Тюменец украл 60 тысяч рублей у родной бабушки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С заявлением о пропаже денег с банковских карт в полицию обратилась 66-летняя тюменка, сообщает городское УМВД. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 20-летний внук пенсионерки.

Как выяснилось, молодой человек воспользовался телефоном родственницы, с которой проживает в одной квартире. Несколько раз он переводил деньги с ее счетов на свой. Потерпевшая заметила пропажу в сентябре и сразу обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.