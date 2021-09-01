  • 21 сентября 202121.09.2021вторник
  • USD73,3315
    EUR85,8785
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменец украл 60 тысяч рублей у родной бабушки

Происшествия, 12:47 21 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С заявлением о пропаже денег с банковских карт в полицию обратилась 66-летняя тюменка, сообщает городское УМВД. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 20-летний внук пенсионерки.

Как выяснилось, молодой человек воспользовался телефоном родственницы, с которой проживает в одной квартире. Несколько раз он переводил деньги с ее счетов на свой. Потерпевшая заметила пропажу в сентябре и сразу обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 21.09.2021Тюменец украл 60 тысяч рублей у родной бабушки
12:12 21.09.2021Ишимская пенсионерка перевела мошеннику 600 тысяч рублей
11:46 21.09.2021После падения каменщика на стройплощадке в Тюмени возбудили уголовное дело
11:23 21.09.2021В Тюмени водитель Mercedes, уходя от погони, въехал в бетонный блок