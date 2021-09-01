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На парковках Тюмени изменились цены и режим работы

Общество, 18:25 21 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цены на парковках Тюмени изменились с 20 сентября, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ. Стоянка на ул. Герцена, Республики, Ленина, Первомайской и набережной Туры теперь будет стоить от 25 до 45 рублей в час.

Кроме того, изменился режим работы платной многоуровневой парковки на набережной. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни парковка будет бесплатной. В будни платить за стоянку придется круглосуточно.

Оставить машину на остальных паркингах можно бесплатно по-прежнему с 19 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни. Не нужно оплачивать парковку, если время стоянки меньше 15 минут.

Узнать подробности о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722.

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# оплата , парковки

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