На парковках Тюмени изменились цены и режим работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цены на парковках Тюмени изменились с 20 сентября, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ. Стоянка на ул. Герцена, Республики, Ленина, Первомайской и набережной Туры теперь будет стоить от 25 до 45 рублей в час.

Кроме того, изменился режим работы платной многоуровневой парковки на набережной. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни парковка будет бесплатной. В будни платить за стоянку придется круглосуточно.

Оставить машину на остальных паркингах можно бесплатно по-прежнему с 19 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни. Не нужно оплачивать парковку, если время стоянки меньше 15 минут.

Узнать подробности о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722.