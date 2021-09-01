Тюменец превратил квартиру на Севастопольской в наркопритон

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Наркопритон в одной из квартир по ул. Севастопольской в Тюмени обнаружили сотрудники городского отдела полиции № 5, сообщает региональное УМВД.

Задержан организатор притона, ранее судимый 43-летний местный житель. Полицейские установили, что мужчина неоднократно предоставлял возможность наркозависимым употреблять запрещенные вещества.

При осмотре квартиры в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили приспособления для употребления наркотиков, семь использованных шприцов и следы наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация притона для потребления наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.