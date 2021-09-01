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Для предпринимателей Тюменской области запустили проект "Экспортный форсаж"

Экономика, 16:54 22 сентября 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Образовательная программа для предпринимателей "Экспортный форсаж-2021" стартовала в Тюмени, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В программе принимают участие представители 10 экспортно-ориентированных компаний региона, работающие в сфере АПК, легкой, нефтегазовой, пищевой промышленности. Цель участия в "Экспортном форсаже" – заключить внешнеторговые контракты по истечении 12 месяцев с даты вхождения в экспортную акселерационную программу.

"Сегодня за рубежом пользуются спросом тюменские продукты питания, продукция ЛПК, IT, нефтехимия. В этом году при активном содействии Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства уже 34 тюменских компании заключили экспортные контракты. Всего на сопровождении Центра находится около 200 компаний, планирующих выходить на зарубежные рынки или осуществляющих экспортную стратегию", - рассказали организаторы программы.

Инвестиционное агентство Тюменской области Инвестиционное агентство Тюменской области ﻿

Первый модуль программы, посвященный вопросам жизненного цикла экспортного проекта, основам проектной деятельности и формированию устава экспортного проекта, мерам государственной поддержки, пройдет 27 и 28 сентября 2021 года.

Подробнее о том, как вступить в акселерационную программу "Экспортный форсаж – 2021" можно узнать по телефону +7 (922) 002 45 20.

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# предпринимательство , экспорт

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