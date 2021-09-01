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Три тысячи евроконтейнеров установили в населенных пунктах Тюменской области

Общество, 18:30 22 сентября 2021

пресс-служба Тюменского экологического объединения | Фото: пресс-служба Тюменского экологического объединения

Около трех тысяч новых контейнеров для коммунальных отходов установлено в населенных пунктах Тюменской области с начала 2021 года. Как сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения, к этой работе присоединяются и управляющие организации.

В 2021 году региональный оператор направил 550 емкостей в Голышмановский район, более 300 штук в Викуловский, а также крупные партии баков, по 200 евроконтейнеров, поставлены в Армизонский, Абатский и Нижнетавдинский районы.

Кроме того, новое оборудование появилось в Тюмени, Ишиме и Тобольске, Тюменском, Бердюжском, Сладковском, Ялуторовском, Ишимском, Сорокинском, Упоровском, Аромашевском, Ярковском и Вагайском муниципальных районах.

При размещении баков акцент сделан на новых оборудованных и введенных в эксплуатацию контейнерных площадках. Места сбора укомплектовывались в соответствии с предварительными заявками органов местного самоуправления.

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# контейнерные площадки

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