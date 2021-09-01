Ольга Подкорытова: для открытия своего дела нужно желание

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проанализировала рынок и решила открыть небольшой магазин в село Одино Викуловского района предпринимательница Ольга Подкорытова.

"Село у нас не большое, но вытянутое, на одном конце деревни есть магазин, решили открыть на другом конце, чтобы людям не так далеко было ходить. Ассортимент небольшой, то, что необходимо людям каждый день", - поделилась она.

Десять лет Ольга Подкорытова проработала в сельском доме культуры на должности культ орагнизатора, но четыре года назад клуб закрыли, и она осталась без работы.

"Долго собиралась с мыслями, анализировала все, но в итоге приняла решение заняться своим делом. Обратилась в службу занятости, опытные специалисты помогли с документами, помогли составить бизнес план и я получила финансовую помощь", - добавила она.

По словам Ольги Подкорытовой для открытия своего собственно дела нужно не много, а всего лишь желание.

"Если будет желание, то все получится. Но и еще важно анализировать рынок. Я сначала хотела развиваться в сфере сельского хозяйства, прошла обучение в Smart школе сельского предпринимателя. В голове было много идей, но они у меня так и остаются, не теряю надежду, что они осуществятся. Обучающих программ, государственной поддержки начинающим предпринимателям очень много. Главное не бояться, обращаться в службу занятости и идти до конца", - поделилась она.

Ирина Шемякина