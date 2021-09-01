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Житель Тюмени украл 20 пожарных гидрантов за два месяца

Происшествия, 14:52 23 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45-летний ранее судимый житель Тюмени украл 20 пожарных гидрантов с августа по сентябрь. Он сдавал их на металлолом, сообщает региональное УМВД.

Последний случай произошел в доме по ул. Ставропольской, где тюменец из подъезда украл гидрант. Ущерб составил около 40 тыс. рублей.

По версии дознавателей, впервые мужчина обратил внимание на гидранты, когда пришел в гости к подруге. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый вышел на лестничную площадку, вооружился гаечным ключом и вскрыл противопожарный шкаф. Успешно сдав украденный гидрант в пункт приема металлолома и, потратив вырученные за него деньги, злоумышленник вернулся в этот же дом и совершил очередное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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# кража

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