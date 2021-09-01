Участники Тобольского полумарафона побывают на Базарной площади

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Участникам Тобольского полумарафона покажут Базарную площадь и знаковые места подгорной части города, сообщает администрация Тобольска.

2 октября для спортсменов организуют беговые экскурсии по исторической части нижнего посада. Им представят архитектуру сибирского барокко, расскажут о пребывании царской семьи Николая II .

Для самых юных бегунов пройдет серия детских забегов. В них могут принять участие дети от трех до 13 лет. Выдача стартовых пакетов для участников детских забегов заканчивается за 15 минут до начала старта. Зарегистрироваться на забег можно на сайте.