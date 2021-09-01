Число отдыхающих в детских лагерях Тюменской области на 16% превысило результаты доковидного 2019 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество детей, отдохнувших летом 2021 года в загородных оздоровительных лагерях, почти на 16% превысило результаты доковидного 2019 года.

Об этом на пресс-конференции по итогам летней оздоровительной кампании 2021 года в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

Одной из особенностей летней оздоровительной кампании 2021 года, по ее словам, были смены по 14 дней. "Мы оставили 14-дневные смены, чтобы увеличить охват детей, потому что в 2020 году мы практически в два раза уменьшили количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных центрах, и это сказалось практически на всех показателях, - пояснила Лариса Шилова. - В этом году у нас хорошие показатели по охвату – мы провели 6 смен и охват детей на 15,9% больше, чем в 2019 году".

Методика эффективности оздоровления, по словам президента Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области, показывает, что даже двухнедельные смены дают хороший оздоровительный эффект, если грамотно выстроена вся программа - проводятся закаливающие и оздоровительные процедуры.

"Оздоровительный эффект у нас даже по сравнению с 2019 годом вырос и составляет 96,1%, - отметила она. - Это хороший показатель".

Детская оздоровительная кампания в Тюменской области проводится круглогодично. В летний период организованными формами отдыха и занятости было охвачено более 206 тыс. детей, или 82,5% от запланированного на год.

До конца 2021 года, по данным департамента социального развития Тюменской области планируется охватить организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 96% детей школьного возраста на базе 661 оздоровительной организации – 19 загородных оздоровительных лагерей и центров, 634 лагерей дневного пребывания, 8 палаточных лагерей.

Борис Олейник