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Мемориальную доску в честь Геннадия Ласкина установили в аэропорту Плеханово

Общество, 14:41 23 сентября 2021

пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр» | Фото: пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр»

Мемориальная доска в честь Геннадия Ласкина установлена на здании штаба "ЮТэйр" в аэропорту Плеханово в Тюмени 23 сентября. В 1977–1989 годах он возглавлял Тюменское управление гражданской авиации, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На торжественной церемонии присутствовали генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, руководитель Тюменского МТУ Росавиации Петр Медведев, заместитель главы Тюмени Петр Вагин, а также дочь и сын Геннадия Павловича.

"Для нашего коллектива большая честь увековечить память выдающегося деятеля гражданской авиации страны", - отметил Андрей Мартиросов. Напомним, летом авиакомпания присвоила имя Ласкина одному из семи лайнеров Boeing 737-800.

Геннадий Ласкин начал свою профессиональную деятельность в 1962 году в должности второго пилота на самолете Ан-2. В 1967 году он был назначен командиром звена, а в 1969 году — заместителем командира 246-го летного отряда.

С 1974 по 1977 год Геннадий Павлович командовал Тюменским объединенным авиаотрядом, а с 1977 по 1989-й возглавлял Тюменское управление гражданской авиации.

Под его руководством были освоены огромные территории Западной Сибири, создавались новые авиапредприятия, проводились эксплуатационные испытания новых воздушных судов, которые стали флагманами отечественного авиастроения.

За большой вклад в развитие гражданской авиации награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также удостоен почетного звания "Заслуженный пилот СССР".

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# мемориальная доска , Плеханово , ЮТэйр

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