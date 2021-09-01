Более 200 шахматистов приедут на областное первенство в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первенство Тюменской области по шахматам среди юношей и девушек состоится в Тюмени в спортшколе № 4 25 сентября, сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В нем примут участие более 200 спортсменов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского, Ярковского, Нижнетавдинского, Голышмановоского, Викуловского, Исетского районов.

Победа в соревнованиях даст право представлять Тюменскую область в первенстве УФО в начале ноября в Челябинске.

"Знаем, что ребята очень соскучились по соревнованиям. В прошлом году впервые за много лет областное первенство пришлось отменить из-за пандемии. Мы проводили различные онлайн-состязания, но они, к сожалению, не имеют официального статуса. Поэтому, конечно, наши шахматисты сейчас в предвкушении захватывающих черно-белых схваток вживую", - отметил директор областной спортивной школы А. Е. Карпова Евгений Прокопчук.

Участники сыграют по швейцарской системе, 9 туров. Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на ход.