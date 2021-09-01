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В Калининском округе Тюмени водителей ждет сплошная проверка на трезвость

Общество, 17:40 24 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Калининском округе Тюмени 25 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мероприятия по противодействию пьяному вождению проходят в Ишиме 24 сентября, 29 сентября водителей будут проверять в Тобольске, 30 сентября - в Заводоуковске.

Рейды по выявлению нетрезвых за рулем в выходные дни состоятся во всех городах и районах Тюменской области.

Госавтоинспекция напоминает, что в сентябре 2021 года в регионе произошло 17 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, три человека погибли, 27 человек, в том числе трое детей, ранены.

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# ГИБДД Тюменской области , сплошные проверки

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