В Калининском округе Тюмени водителей ждет сплошная проверка на трезвость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Калининском округе Тюмени 25 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мероприятия по противодействию пьяному вождению проходят в Ишиме 24 сентября, 29 сентября водителей будут проверять в Тобольске, 30 сентября - в Заводоуковске.

Рейды по выявлению нетрезвых за рулем в выходные дни состоятся во всех городах и районах Тюменской области.

Госавтоинспекция напоминает, что в сентябре 2021 года в регионе произошло 17 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, три человека погибли, 27 человек, в том числе трое детей, ранены.