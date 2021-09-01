70 проверок организовала тюменская прокуратура по сбоям при подключении отопления

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более 100 сообщений поступило от тюменцев по поводу сбоев при подаче отопления в дома на горячую линию прокуратуры Тюменской области 23 сентября. По 70 обращениям организованы проверки, сообщает надзорное ведомство региона.

В основном жители области жаловались на отсутствие тепла в квартирах либо отдельных комнатах, ненадлежащую работу управляющих компаний по развоздушиванию стояков отопления и регулировке внутридомовых инженерных сетей.

Много звонков поступило и от жителей частного сектора областного центра о неустойчивом теплоснабжении индивидуальных жилых домов и длительном устранении АО "УСТЭК" последствий инцидентов на тепловых сетях.