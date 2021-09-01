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12 коров похитил с фермы скотник в Армизонском районе

Происшествия, 09:17 25 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Кражу 12 коров и двух телят с фермы раскрыли полицейские в Тюменской области. Задержаны подозреваемые: работник сельхозпредприятия и его приятель. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

Ночью сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя грузовика, перевозившего крупнорогатый скот. В кабине находились двое мужчин, необходимой для перевозки животных документации у них не оказалось. Также водитель и пассажир не смогли объяснить откуда и куда везут коров.

Уже в отделе полиции они признались, что совершили кражу. Ранее судимый 45-летний житель Армизонского района, работавший на ферме скотником, решил украсть животных, за которыми ухаживал.

Вместе с ранее судимым приятелем он заранее спланировал преступную схему. Ночью мужчины приехали на пастбище, загнали 12 коров и двух телят в кузов грузовика. Позднее мужчины планировали забить скот и продать мясо.

Животные возвращены законному владельцу, который оценил ущерб в 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# коровы , кража , уголовное дело

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