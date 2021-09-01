Новое оборудование установили в областной больнице №11

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

24 универсальных прикроватных монитора получила Областная больница №11 в Голышманово. Оборудование приобретено в рамках реализации региональной программы Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Аппараты уже установлены в палатах интенсивной терапии, в операционных, в отделениях терапии и хирургии всех структурных подразделений больницы. Мониторы позволяют отслеживать уже 394 пациентов.

"Это помогает быстрее получить необходимую информацию о пациенте, установить диагноз и следить за изменениями в его состоянии во время лечения. Также с их помощью можно рассчитать нужную дозу лекарственных средств", – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Юргинского филиала ГБУЗ ТО "ОБ №11", врач-анестезиолог Иван Золотухин.

На экране монитора одновременно отображаются показания ЭКГ, артериальное давление, дыхание (респирация), температура. Благодаря компактным размерам устройство помещается даже в небольшой палате. Его можно легко перенести, если возникла необходимость транспортировки пациента.

"Прикроватные мониторы – это удобный и функциональный аппарат, благодаря которому медицинский персонал может быстро реагировать на изменение состояния пациента", - прокомментировал главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Оснащение больницы современным оборудованием стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба ОБ № 11.