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РДШ Тюменской области запускает марафон ко Дню учителя

Общество, 09:29 26 сентября 2021

РДШ Тюменской области ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области ВКонтакте

Марафон "Классных Встреч" ко дню учителя стартует в Тюменской области. Организует его региональное отделение Российского движения школьников.

Школьникам Тюмени и муниципальных районов региона предлагают в период с 27 сентября по 9 октября провести "Классную Встречу" со своим классным руководителем, любимым учителем, куратором РДШ, директором или любым другим педагогом школы.

"Этот марафон будете интересен тем, кто хотел попробовать себя в роли ведущего и пообщаться с гостем, умеет составлять сценарии и вопросы. Пост, отражающий процесс проведения "Классной встречи" с фотографиями необходимо выложить в группе ВКонтакте своей школы. Важно указать теги #РДШ, #РДШ72, #КлассныеВстречиРДШ, #КВ_РДШ", - рассказали организаторы.

Самый активный муниципалитет получит полезный подарок для проведения "Классных встреч". Итоги марафона будут подведены на региональном слете лидеров РДШ.

Любовь Голышева

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# День учителя , Российское движение школьников

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