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Смертельное ДТП произошло в Ишимском районе

Происшествия, 12:51 26 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб, еще один получил ранения в аварии, которая произошла 25 сентября на пересечении федеральной трассы Тюмень-Омск и дороги Ишим-Лозовое.

По информации ГИБДД Тюменской области, столкнулись "Ниссан Санни", большегрузы "Скания" и "Мерседес".

"Предварительно, водитель "Ниссана", житель села Плешково Ишимского района, не пропустил "Сканию" на перекрестке, затем "Ниссан" отбросило на фуру "Мерседес". В результате аварии 70-летний водитель "Ниссана" погиб, его 67-летняя жена находится в больнице с ранениями", - сообщили в ведомстве.

Всего в субботу, 25 сентября, в Тюменской области произошло 13 ДТП, в которых 2 человека погибли, 21 - ранен.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области

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