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47 нарушений ПДД выявила сплошная проверка на улице Республики в Тюмени

Общество, 15:21 26 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте

47 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы в ходе сплошной проверки в Тюмени 25 сентября, сообщает областное управление ГИБДД.

Сплошная проверка на трезвость прошла на ул. Республики, 6. Участие в ней приняли кинологи со служебной собакой. В течение двух часов автоинспекторы полка ДПС ГИБДД проверяли каждый автомобиль и водителей в потоке транспорта.

Один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. 14 автомобилистов привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку стекол автомобилей, 10 – за технические неисправности в автомобилях. В 10 случаях водители не имели полисов ОСАГО.

В ночь на 26 сентября сотрудники ГИБДД задержали также 17 водителей в состоянии опьянения. В ближайшие дни сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в муниципалитетах Тюменской области. В Тюмени запланированы точечные рейды.

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# ГИБДД Тюменской области

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