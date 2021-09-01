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Тюменец снял золотую цепочку со спящей подруги и сдал в ломбард

Происшествия, 15:49 27 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже ювелирных украшений задержали полицейские в Тюмени. Потерпевшая оценила ущерб в 120 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

30-летняя местная жительница рассказала правоохранителям, что на ночь у нее дома оставался сожитель, а на следующее утро она обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного 26-летнего тюменца. Между сожителями произошла ссора. Когда женщина уснула, подозреваемый снял с нее золотою цепочку с кулоном. Похищенное он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело , ювелирные изделия

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