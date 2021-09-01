Николаевские, бакинские бойные: выставка голубей в Ишимском районе собрала 50 заводчиков

| Фото: из личного архива Юлии Дериглазовой | Фото: из личного архива Юлии Дериглазовой

Около 1 тыс. голубей, певчих и декоративных птиц и мелких домашних животных привезли 50 участников традиционной областной выставки-ярмарки, которая более 35 лет проходит в Ишимском районе. Мероприятие состоялось 26 сентября и стало первым для нового руководителя клуба голубеводов "Феникс" Виктора Черемных.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор районного дома культуры Светлана Щукина.

По ее словам, выставку пернатых проводят два раза в год, весной и осенью. В этот раз она объединила голубеводов из городов Ишима, Тюмени, Ялуторовска и Ишимского, Абатского, Бердюжского, Голышмановского, Казанского, Викуловского, Аромашевского, Сорокинского, Омутинского районов.

"Средний возраст участников – от 37 лет и выше. Молодежь не проявляет интереса к голубеводству. Решили это исправлять в несколько этапов. Снимем цикл видеосюжетов о любителях птиц и их питомцах, будем размещать на официальных страницах в соцсетях, а также выезжать в школы, рассказывать ребятам о работе клуба. И главное, примем участие в одном из грантовых проектов, чтобы создать круглогодичную площадку для занятий клуба", - рассказала директор.

Осенняя выставка собрала больше птиц, пояснил новый руководитель клуба "Феникс" Виктор Черемных, и удивляет размахом и разнообразием крылатых. Пышнохвостые голуби-павлины, кокетливые чайки, николаевские бабочки, лет которых похож на движения разноцветных насекомых, игровые такла, родом с турецких берегов, ростовские статные, которые выглядят, словно дворяне, бакинские бойные – любители биться прямо в воздухе. И фавориты выставки – ишимские мастные. По его словам, в Ишим этих птиц еще до революции завезли купцы из Томской губернии. Многие годы ишимские заводчики работали над их декоративными качествами. Самым необычным и ценным считается голубь белобокий, с красным или желтым пером.

Кроме голубей на выставке можно было увидеть разнообразных фазанов, декоративных курочек, попугаев, канареек и даже кроликов.

"Выставка очень популярна, на нее с удовольствием приходят целыми семьями, дети в восторге от всех птиц и животных, представленных на ней. Возможно, в будущем будем проводить выставку еще и зимой, когда оперение у голубей достигает пиковой красоты", - подчеркнул Виктор Черемных.

По итогам выставки наградили самых активных и преданных своему увлечению голубеводов.

Напомним, долгие годы бессменным руководителем клуба "Феникс" был Михаил Ражев, который сложил полномочия в силу возраста, но остается почетным консультантом и экспертом выставки.

Инна Кондрашкина