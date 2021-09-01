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В Тюменской области заработал "Калькулятор процедур" для застройщиков

Экономика, 16:13 27 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электронный сервис для застройщиков - "Калькулятор процедур" - заработал в Тюменской области. Он позволяет автоматически сформировать перечень процедур для строительства того или иного объекта, сообщает Главное управление строительства региона.

Услуга доступна по разным объектам – индивидуальному жилью, многоквартирному дому, линейному или производственному объекту. Ответив на ряд вопросов, пользователь получит информацию об этапах строительства, перечне процедур, которые входят в каждый из этапов, и их сроках. Если те или иные услуги оказывают органы власти, пользователь увидит ссылку на соответствующий раздел портала услуг Тюменской области.

Отметим, сервис разработали специалисты Главного управления строительства совместно с областным департаментом информатизации. Пока он функционирует в тестовом режиме.

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# Главное управление строительства Тюменской области , госуслуги

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