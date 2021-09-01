На Ямале построят дом для сокола

фонд Росконгресс фонд Росконгресс

Международный соколиный центр появится в Ямало-Ненецком автономном округе и станет вторым в России уникальным питомником для редких хищных птиц.

Проект по созданию в регионе центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород обсудили советник президента Российской Федерации Антон Кобяков и губернатор округа Дмитрий Артюхов.

В рамках проекта, сообщается на официальном сайте фонда Росконгресс, планируется создать на Ямале базу для сохранения и восстановления птиц семейства соколиных, которая объединит питомник, вольеры для молодых птиц и орнитологический центр.

Семейство соколиных, по оценкам специалистов, включают 11 родов и около 60 видов птиц. К ним относятся и самые маленькие хищные птицы — карликовые соколы, длина тела которых находится в пределах от 15 до 19 см.

Ямал - одно из практически нетронутых мест, где хищные птицы чувствуют себя вольготно. Здесь живут и размножаются такие редкие и интересные виды как кречет, орлан-белохвост, зимняк, дербник, беркут.

На Ямале живет и самое быстрое живое существо на планете – сокол-сапсан. В атаке на жертву он может развивать скорость свыше 300 км в час. Ямальские ученые, по данным газеты "Красный север", активно занимаются изучением птицы около 40 лет.

Строительство первого соколиного центра началось на Камчатке 1 сентября 2020 года. Он должен открыться в 2022 году.

"Мы намерены продолжить работу по созданию региональной сети центров для восстановления соколиных, бороться с браконьерством, привлекать внимание общественности к экологическим вопросам и проблеме сохранения биоразнообразия, - отметил Антон Кобяков. - Благодаря комплексной работе, сотрудничеству орнитологов, экологов и представителей органов власти мы рассчитываем укреплять орнитологический баланс регионов России, превращать их в интересные места для безопасного экотуризма".

Открытие орнитологического питомника на Ямале входит в программу создания в России сети региональных центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных.