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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врачи и психологи проконсультируют тюменцев по поводу здоровья подростков

Общество, 09:31 29 сентября 2021

группа Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень ВКонтакте

Онлайн-эфир в рамках форума "Подростки, родители, Rock’n’roll" по поводу здоровья детей и подростков пройдет 30 сентября с 18 до 20 часов. Задать интересующие вопросы тюменским специалистам родители смогут прямо во время трансляции.

Эфир объединит две важные темы — здоровье мальчиков и здоровье девочек. Родители смогут пообщаться с врачами и психологами на тему физического, психологического и эмоционального здоровья ребят. Трансляция будет доступна по ссылке.

Родительский форум "Подростки, родители, Rock’n’roll" проходит ежемесячно. На эфирах обсуждают вопросы воспитания и обучения детей и подростков, социализации ребенка в современном мире, выбора поведенческой модели, организации благоприятной и безопасной среды.

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# дети , родители , трансляции

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