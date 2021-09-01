Врачи и психологи проконсультируют тюменцев по поводу здоровья подростков

группа Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень ВКонтакте группа Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень ВКонтакте

Онлайн-эфир в рамках форума "Подростки, родители, Rock’n’roll" по поводу здоровья детей и подростков пройдет 30 сентября с 18 до 20 часов. Задать интересующие вопросы тюменским специалистам родители смогут прямо во время трансляции.

Эфир объединит две важные темы — здоровье мальчиков и здоровье девочек. Родители смогут пообщаться с врачами и психологами на тему физического, психологического и эмоционального здоровья ребят. Трансляция будет доступна по ссылке.

Родительский форум "Подростки, родители, Rock’n’roll" проходит ежемесячно. На эфирах обсуждают вопросы воспитания и обучения детей и подростков, социализации ребенка в современном мире, выбора поведенческой модели, организации благоприятной и безопасной среды.