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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских родителей приглашают на квиз по кибербезопасности

Общество, 08:55 29 сентября 2021

ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

На интеллектуальную игру, посвященную кибербезопасности, приглашают тюменских родителей 30 сентября. Интерактивный "Киберквиз" пройдет в мультицентре "Контора пароходства", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На мероприятии будут подробно рассмотрены вопросы киберопасности и безопасности в сети Интернет, разобран правовой аспект "А знаешь ли ты?", а также кейсы по конкретным ситуациям.

"До конца года мы планируем провести цикл "Киберквизов", направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и наркомании среди школьников 10-11 классов", - рассказала специалист комитета молодежной политики Мария Шестакова.

Квиз пройдет с 18 до 19 часов по адресу ул. 25 Октября, 23а, ст. 1, большой зал. Регистрация открыта до 30 сентября по телефонам: 35-30-74 и 89058254299 (контактное лицо - Мария Юрьевна Шестакова).

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# квиз , кибербезопасность , Контора пароходства

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