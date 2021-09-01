Жителя Владимирской области в Тюмени ждет суд за кражи с банковских карт

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Жителя Владимирской области, подозреваемого в похищении с банковских карт 1 млн рублей, будут судить в Тюмени, сообщает региональное УМВД.

Следствие установило, что обвиняемый связывался с авторами объявлений о продаже мебели или одежды и представлялся работником комиссионного магазина. Он сообщал, что готов приобрести товар.

Договариваясь о времени, когда можно забрать ту или иную вещь, и просил назвать данные банковской карты. Спустя некоторое время заявители получали сообщение о списании средств.

Сумма ущерба варьировалась от пяти до нескольких сотен тысяч рублей. Сотрудники полиции доказали причастность подозреваемого к 12 преступным эпизодам.

Оперативники установили личность подозреваемого и выехали для его задержания во Владимирскую область. Мужчина 1990 года рождения признался в содеянном и рассказал, что его главной целью было получить доступ к мобильному банку потерпевших. Они сами называли все необходимые данные и пароли.

Для совершения звонков и банковских операций злоумышленник практически не использовал личные сим-карты и банковские счета. В целях конспирации он за небольшое вознаграждение под различными предлогами просил друзей и случайных знакомых оформить карты на себя и передать ему.

Сумма ущерба превысила миллион рублей. Жертвами становились представители самых разных профессий, включая юриста и сотрудника банка. Злоумышленник возместил ущерб всем потерпевшим, для этого ему пришлось взять кредит.