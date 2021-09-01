Житель Тюменской области выплатит более 113 тысяч рублей за вырубку леса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 113 тыс. рублей должен выплатить департаменту лесного комплекса Тюменской области 28-летний житель Ярковского района Тюменской области. Мужчина признан виновным в незаконной вырубке леса.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

"15 марта 2021 года молодой человек, не имея разрешительных документов, поехал в лес заготовить дрова для своих родителей. Он ездил в лес в течение трех-четырех дней, где успел незаконно спилить 31 березу и одну осину, причинив ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области более чем на 173 тысяч рублей", — сообщили в Тюменском областном суде.

Добытую древесину он складировал на опушке леса, часть успел привезти домой. Большую часть уничтожил пожар.

На судебном заседании мужчина, частично возместивший материальный ущерб, признал вину полностью, в содеянном раскаялся.