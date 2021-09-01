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Пилоты авиакомпании Северо-Запад высоко оценили качество взлетно-посадочной полосы Тобольского аэропорта

Общество, 12:24 29 сентября 2021

СИБУР

На пять с плюсом оценил качество взлетно-посадочной полосы и тобольского аэропорта "Ремезов" пилот воздушного судна Тимур Токжанов из компании Северо-Запад, борт которого открыл пассажирское авиасообщение с Тобольском, сообщает СИБУР.

Тимур Токжанов отметил, что за 10 лет службы в России и мире аэродромов такого качества видел совсем немного.

Критерии оценки взлетно-посадочной полосы у пилотов простые: они складываются из ощущений во время посадки. Как поедет самолет после выпуска шасси — такое и покрытие. Если ощущаются ухабы и неровные стыки, значит, полоса неидеальная. Именно поэтому на новый аэропорт посылают обычно самых опытных пилотов.

Напомним, аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с правительством Тюменской области. "Взлетка" тобольского аэропорта — официально одна из самых ровных в России. По оценке Государственного научно-исследовательского института Гражданской авиации коэффициент ее ровности составляет 5,1 единиц при среднем по стране 3 и минимально допустимом 2.

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# аэропорт , СИБУР , Тобольск

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