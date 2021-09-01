Игорь Халин прокомментировал итоги выборов депутатов Госдумы и облдумы в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организация общественного наблюдения на выборах в Тюменской области позволила обеспечить открытость, прозрачность и легитимность избирательного процесса. В работе участвовали представители политических партий, кандидатов, Общественной палаты Тюменской области. Также было масштабное видеонаблюдение.

Об этом заявил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на очередном заседании Общественной палаты региона.

Он отметил, что прошедшая с 17 по 19 сентября избирательная кампания стала одной из сложнейших за последние 20 лет. Свой отпечаток наложили трехдневный формат голосования, важность соблюдения санитарных норм участниками избирательного процесса и беспрецедентное общественное наблюдение.

"То, что были получены хорошие результаты, выше среднероссийского уровня, это, безусловно, заслуга всех, кто причастен к проведению и участию в выборах. Мы расценивали наблюдателей не как соперников, а как помощников, которые обращали внимание на то, что мы в суматохе могли пропустить. Поэтому все замечания общественных наблюдателей были ценны. Что касается видеонаблюдения, впервые оно было таким масштабным. Только в нашем регионе установили более тысячи камер на участках", - сказал Игорь Халин.

Сотрудничество с Общественной палатой Тюменской области было далеко не формальным. При подготовке к выборам ее представители присутствовали на конференциях и совещаниях избиркома, обменивались методической литературой, практически помогали в обучении наблюдателей.

"Главное, что механизм общественного наблюдения теперь закреплен не только законодательно, он получил наработанную практику. Это действительно та данность, которая вошла в нашу жизнь, в электоральную практику и которая будет развиваться, расширяться и реализовываться в дальнейшем", - подчеркнул Халин.

В Тюменской области наблюдение за ходом голосования вели более 4,5 тыс. человек, большинство из них – от Общественной палаты Тюменской области. По словам ее председателя Геннадия Чеботарева в районах и городах области созданли 32 мобильных группы, которые оперативно реагировали на любой сигнал, поступающий с избирательных участков. Велась видеотрансляция, работала телефонная горячая линия, на которую поступали десятки обращений. За время наблюдения серьезных нарушений зафиксировано не было.

Руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев добавил, что с помощью видеотрансляций за соблюдением требований к организации голосования следили не только наблюдатели от партий, кандидатов и Общественной палаты региона, но и активные граждане.

"По результатам видеонаблюдения серьезных замечаний к работе участковой избирательной комиссии нет. Были недочеты, требующие внимания, но все они оперативно устранялись. Все три дня мы работали в тесной взаимосвязи с горячей линией. Свою работу продолжили и после закрытия участков, вплоть до ввода данных протоколов голосования в государственную автоматизированную систему", - сказал Юрьев.

Всего за ходом голосования в Тюменской области следили 2 тыс. 889 общественных наблюдателей. Также было организовано видеонаблюдение, а изображения с установленных на участках камер транслировались в центре общественного наблюдения за выборами.

Любовь Голышева