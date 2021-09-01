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Александр Моор: центр общественного контроля за выборами отработал слаженно и без сбоев

Губернатор, 20:51 28 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр общественного контроля и мониторинга за ходом проведения выборов в Тюменской области отработал на высоком уровне, слаженно и без сбоев.

Об этом заявил губернатор Александр Моор на очередном заседании Общественной палаты Тюменской области 28 сентября. Глава региона поблагодарил общественников за работу во время подготовки и проведения выборов, которые состоялись с 17 по 19 сентября.

"Общественная палата Тюменской области приняла непосредственное и самое активное участие в подготовке и проведении выборов в Тюменской области. Центр общественного контроля и мониторинга за ходом проведения выборов представлял интересы избирателей. Команда отработала на высоком уровне, была организована телефонная горячая линия, сформированы группы оперативного реагирования", - подчеркнул Александр Моор.

В ходе выборов осуществлялось и общественное видеонаблюдение. В объективы камер попали 490 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий. Это в конечном итоге гарантировало прозрачность избирательного процесса в Тюменской области.

Губернатор отметил и слаженную совместную работу Общественной палаты региона и общественных палат муниципальных образований по отбору и обучению наблюдателей. К подготовке привлекались специалисты Института государства и права Тюменского государственного университета, было проведено 20 обучающих семинаров.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев поблагодарил главу региона за высокую оценку работы общественных наблюдателей и выразил готовность и дальше активно и плодотворно взаимодействовать с правительством и всеми заинтересованными в развитии региона гражданами.

Отметим, за ходом выборов в Тюменской области следили 2 тыс. 889 общественных наблюдателей. Кроме того, было организовано видеонаблюдение - камеры снимали происходящее на участках круглосуточно. В центре общественного наблюдения установили экраны, на которых транслировались изображениях с видеокамер.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , выборы , Геннадий Чеботарев , Общественная палата Тюменской области

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