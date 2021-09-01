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Тюменские юнармейцы выступают в финале всероссийской игры "Победа"

Общество, 13:47 29 сентября 2021

«Аванпост» | Тюмень ВКонтакте

Команда "Юнармии" Тюменской области выступает на всероссийском финале военно-спортивной игры "Победа", который стартовал 29 сентября в Московской области. Для соревнований тюменские юнармейцы проходили комплексные тренировки по дисциплинам строевой, медицинской и огневой подготовке, изучали радиодело и отрабатывали прохождение полосы препятствий.

На этапе "Дорога победителей" ребятам предстоит отразить атаку условных диверсантов, примерить на себя роль саперов, преодолеть зараженную местность и оказать первую доврачебную помощь. На площадке "Огневой рубеж" участников ждет разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки из положения стоя.

На этапе "Статен в строю, силен в бою" судьи оценят точность и правильность строевых приемов на месте и в движении. Конкурс "Ратные страницы истории Отечества" определит лучших в знании российских полководцев и основных сражений Великой Отечественной войны.

Победителей финала военно-спортивной игры "Победа" определят 3 октября.

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# конкурсы , Юнармия

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