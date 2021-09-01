  • 30 сентября 202130.09.2021четверг
  • USD72,7608
    EUR84,8755
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка не смогла улететь в Иорданию из-за долгов по налогам

Общество, 12:51 30 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30-летняя владелица салона красоты из Тюмени не смогла вылететь в Иорданию из-за долгов по налогам в размере 160 тыс. рублей, сообщает региональное управлением ФССП.

Судебный пристав неоднократно предупреждал тюменку об исполнении решения суда, срок для добровольной оплаты давно истек. В отношении должницы применены меры принудительного воздействия — ограничение на выезд за пределы РФ. Вылет был назначен через московский аэропорт, там тюменка и узнала, что не сможет отправиться на отдых.

Сроки снятия запрета на выезд за границу зависит от наличия у судебного пристава сведений о полной уплате должником задолженности по исполнительному производству.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:24 30.09.2021Жителя Тюменской области оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение масочного режима
14:13 30.09.2021Жители Тюмени могут попасть на съемки новой части "Елок"
14:01 30.09.2021Тюменцев приглашают на онлайн-программу к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса
13:37 30.09.2021Андрей Агарков: для заплыва в Арктике даже моржам нужна специальная подготовка