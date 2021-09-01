Тюменка не смогла улететь в Иорданию из-за долгов по налогам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30-летняя владелица салона красоты из Тюмени не смогла вылететь в Иорданию из-за долгов по налогам в размере 160 тыс. рублей, сообщает региональное управлением ФССП.

Судебный пристав неоднократно предупреждал тюменку об исполнении решения суда, срок для добровольной оплаты давно истек. В отношении должницы применены меры принудительного воздействия — ограничение на выезд за пределы РФ. Вылет был назначен через московский аэропорт, там тюменка и узнала, что не сможет отправиться на отдых.

Сроки снятия запрета на выезд за границу зависит от наличия у судебного пристава сведений о полной уплате должником задолженности по исполнительному производству.