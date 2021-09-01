Партии тюменского яичного меланжа и белка экспортировали в Узбекистан и Таджикистан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Партии сухого пастеризованного яичного меланжа весом 4 тонны и сухого пастеризованного яичного белка - 3,5 тонны – экспортированы из Тюмени в Узбекистан и Таджикистан в сентябре, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"При осмотре груза, принадлежащего птицефабрике "Боровская", нарушения не выявлены. Сопроводительные ветеринарные документы оформлены согласно установленным правилам", - отметили специалисты.

Продукцию направили автомобильным транспортом.