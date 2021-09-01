  • 30 сентября 202130.09.2021четверг
  • USD72,7608
    EUR84,8755
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Партии тюменского яичного меланжа и белка экспортировали в Узбекистан и Таджикистан

Экономика, 17:04 30 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Партии сухого пастеризованного яичного меланжа весом 4 тонны и сухого пастеризованного яичного белка - 3,5 тонны – экспортированы из Тюмени в Узбекистан и Таджикистан в сентябре, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"При осмотре груза, принадлежащего птицефабрике "Боровская", нарушения не выявлены. Сопроводительные ветеринарные документы оформлены согласно установленным правилам", - отметили специалисты.

Продукцию направили автомобильным транспортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сухое молоко , управление Россельхознадзора , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:07 30.09.2021ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам
17:04 30.09.2021Партии тюменского яичного меланжа и белка экспортировали в Узбекистан и Таджикистан
16:52 30.09.2021ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
12:14 30.09.2021ГК "Дамате" увеличила посевные площади в Тюменской области