Партии тюменского яичного меланжа и белка экспортировали в Узбекистан и Таджикистан
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Партии сухого пастеризованного яичного меланжа весом 4 тонны и сухого пастеризованного яичного белка - 3,5 тонны – экспортированы из Тюмени в Узбекистан и Таджикистан в сентябре, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"При осмотре груза, принадлежащего птицефабрике "Боровская", нарушения не выявлены. Сопроводительные ветеринарные документы оформлены согласно установленным правилам", - отметили специалисты.
Продукцию направили автомобильным транспортом.