Жителя Тюменской области оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение масочного режима

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Сладковского района Николая Н. оштрафовали на 15 тыс. рублей з-а нарушение масочного режима. Такое решение вынес районный суд.

Установлено, что 13 марта 2021 г. гражданин находился в отделе полиции Сладковского района без медицинской маски. Тем самым он подвергал опасности рядом находящихся людей. При этом Николай Н. осознавал, что уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

По ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ его привлекли к ответственности. Суд назначил наказание – 15 тыс. рублей.

Напомним, режим повышенной готовности в Тюменской области действует до 24 октября. Сотрудники полиции, регионального управления Роспотребнадзора регулярно проводят рейды в общественных местах. На антимасочников составляют протоколы, которые затем рассматривают в судах.