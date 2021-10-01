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В Омской области задержали мигранта при повторном незаконном пересечении границы

Происшествия, 12:11 01 октября 2021

пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

До четырех лет лишения свободы грозит иностранцу за повторную попытку незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Несмотря на запрет и предупреждение об уголовной ответственности иностранец попытался пешком попасть в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска в Исилькульском районе Омской области. Там его задержал пограничный наряд.

В мае иностранец уже был задержан на участке пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Тогда за совершение правонарушения он был привлечен к административной ответственности и выдворен за пределы Российской Федерации.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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