Владимир Якушев: "Несанкционированные свалки должны уйти в прошлое"

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

11 несанкционированных свалок должны быть ликвидированы на территории Уральского федерального округа до конца 2024 года.

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев провел рабочее совещание, посвященное реализации федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в Челябинской области.

Напомним, что подключиться к работе по подготовке проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов полпредам поручил президент Владимир Путин. Глава государства принял такое решение на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Несанкционированные свалки должны уйти в прошлое", - подчеркнул Владимир Якушев. Для этого необходимо вести системную работу по проектированию, прохождению всех необходимых экспертиз и последующей рекультивации свалок.

Полпред отметил, что до конца 2021 года будет ликвидирована свалка в Челябинске – одна из крупнейших в стране. Площадь рекультивируемых земель составит 74 га. В Челябинской области в срок до 2024 года должно быть ликвидировано семь свалок.