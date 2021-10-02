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Владимир Якушев: "Несанкционированные свалки должны уйти в прошлое"

Политика, 10:17 02 октября 2021

Фото: uralfo.gov.ru

11 несанкционированных свалок должны быть ликвидированы на территории Уральского федерального округа до конца 2024 года.

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев провел рабочее совещание, посвященное реализации федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в Челябинской области.

Напомним, что подключиться к работе по подготовке проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов полпредам поручил президент Владимир Путин. Глава государства принял такое решение на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Несанкционированные свалки должны уйти в прошлое", - подчеркнул Владимир Якушев. Для этого необходимо вести системную работу по проектированию, прохождению всех необходимых экспертиз и последующей рекультивации свалок.

Полпред отметил, что до конца 2021 года будет ликвидирована свалка в Челябинске – одна из крупнейших в стране. Площадь рекультивируемых земель составит 74 га. В Челябинской области в срок до 2024 года должно быть ликвидировано семь свалок.

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# Владимир Якушев , несанкционированные свалки

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