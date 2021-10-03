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Тюменские волейболисты с победы стартовали в чемпионате России

Спорт, 15:30 03 октября 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

ВК "Тюмень" с победы стартовал в чемпионате России среди мужских команд высшей лиги "А". В дебютном поединке в родных стенах тюменцы одолели с "Тархан" из Стерлитамака - 3:1, сообщает пресс-служба клуба.

Первые две партии осталась за хозяевами 25:21 и 29:27. В третьем сете сильнее были гости 25:16. Решающей стала четвертая партия, в которой сибиряки были сильнее 25:21.

В составе победителей самым результативным стал диагональный Никита Турсков, набравший 12 очков.

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