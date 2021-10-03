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ФК "Тобол" переиграл пермских футболистов

Спорт, 17:45 03 октября 2021

ФК "Тобол" во Вконтакте | Фото: ФК "Тобол" во Вконтакте

ФК "Тобол" из Тобольска одержал победу в матче регионального первенства России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

На своем поле тоболяки переиграли клуб "СШОР-Звезда" из Перми — 7:2. Счет в матче открыли хозяева, на шестой минуте отличился Эдуард Сагдиев. Спустя десять минут Павел Бизин увеличил преимущество тоболяков. Позже Андрей Масаковский и Никита Цыганков довели счет до крупного - 4:0. В концовке тайма гости смогли размочить счет, усилиями Яна Куприянова.

В начале второго тайма Цыганков оформил дубль. Следом дважды забил Максум Залилов. Пермские футболисты смогли еще раз отличиться в самой концовке, установив окончательный счет - 7:2.

"Тобол" набрал 40 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина проведут дома. 9 октября они примут дублеров ФК "Тюмень".

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# ФК Тобол

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