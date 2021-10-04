Черный лесоруб из Нижнетавдинского района получил два года условно

| Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив) | Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив)

Два года условно получил житель Нижнетавдинского района за незаконную рубку леса. Ущерб, причиненный черным лесорубом, составил более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как установлено, селянин без разрешительных документов с ноября 2020 года спиливал березы и осины на участке недалеко от д. Юрт-Иска, грузил лес в свой автомобиль ЗИЛ и увозил его на продажу.

Подсудимый вину признал полностью и пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых проблем, понадеявшись, что его никто не поймает. Однако мужчину задержал лесничий, который и вызвал сотрудников полиции.

Суд назначил селянину наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.