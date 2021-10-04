Черный лесоруб из Нижнетавдинского района получил два года условно
Два года условно получил житель Нижнетавдинского района за незаконную рубку леса. Ущерб, причиненный черным лесорубом, составил более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.
Как установлено, селянин без разрешительных документов с ноября 2020 года спиливал березы и осины на участке недалеко от д. Юрт-Иска, грузил лес в свой автомобиль ЗИЛ и увозил его на продажу.
Подсудимый вину признал полностью и пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых проблем, понадеявшись, что его никто не поймает. Однако мужчину задержал лесничий, который и вызвал сотрудников полиции.
Суд назначил селянину наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.