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Выставка "Осенний вернисаж" откроется в центре для молодежи в Тюмени

Общество, 08:47 06 октября 2021

предоставлено департаментом культуры администрации Тюмени | Фото: предоставлено департаментом культуры администрации Тюмени

Выставка Тюменского регионального отделения творческого союза художников России "Осенний вернисаж" откроется в Информационно-библиотечном центре для молодежи 9 октября в 15 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

"Летом этого года под руководством почетного члена Российской академии художеств Олега Васильева члены отделения посетили Шадринский район Курганской области с пленэром. Удивительная красота этих мест нашла отражение в пейзажах и этюдах, представленных в экспозиции", - рассказали в департаменте культуры администрации города.

На открытии посетители смогут пообщаться с авторами картин. Выставка открыта до 25 ноября по адресу: ул. Червишевский тракт, 15/1.

Посетить экспозицию можно будет по предварительной записи по телефонам: 26-43-34, 26-40-02. Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , картины , художники

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