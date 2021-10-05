Авторы новогоднего фильма "Елки 8" отметили в Тюмени Новый год

| Фото: "Тюменское время" | Фото: "Тюменское время"

Сценаристы, продюсеры и режиссеры тюменской новеллы "Елки 8" стали гостями студии "Вечерний хэштег" на телеканале "Тюменское время" и отметили Новый год, сообщает канал.

Несколько дней съемочная группа работала в тюменском и тобольском аэропортах, на Верхнем бору, в Распутинских банях и в чуме. Локаций много, но Тюмень не единственный город, где проходят съемки. Восьмую часть популярной кинофраншизы снимают в Перми, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде, а также в Красноярске, который был на связи с тюменской студией и передал эстафету съемки массовой сцены.

Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин отметил, что тюменцы получили право снять свою историю благодаря накопленному опыту.

| Фото: "Тюменское время" | Фото: "Тюменское время"

Об этом опыте Москва узнала в рамках Московского молодежного кинофорума на форсайт-сессии "Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров" с участием представителей 27 регионов России в конце апреля 2021 года. О возможностях нашего региона рассказал Павел Белявский, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. И вот уже летом в Тюмени начались съемки продолжения "Елок".

По словам Павла Белявского, региону важно быть всегда на виду, чтобы конвертировать возможности участия в проекте "Елки" в экономически выгодный результат, в частности, через кино прорекламировать туристические объекты Тюмени и области.

"Второй важный момент: нам нужно продолжать развивать нашу креативную индустрию, которая ищет себе путь, и достаточно успешно. Для этого нужны большие проекты, чтобы ребята набирались опыта. И в-третьих, "Елки" - это всё-таки радость, людям нужно это чудо, нужны позитивные эмоции", - подчеркнул директор департамента общественных связей Тюменской области.

Финальную массовую сцену отсняли на площади у Тюменского драматического театра 2 октября. Теперь жители города ждут премьеры. "Мы точно знаем, где будут тюменцы 16 декабря, - сказали телеведущие, - на премьере "Елок 8".