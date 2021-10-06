Тюменский "Строймаш" примет Всероссийский турнир по баскетболу на колясках

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всероссийский турнир по баскетболу на колясках пройдет в Тюмени в девятый раз в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) с 7 по 11 октября, начало соревнований - в 9 часов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На спортивной площадке соберутся команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской областей, Югры и Татарстана.

Традиционно всероссийский турнир в Тюмени посетит старший тренер сборной команды России по баскетболу на колясках Дмитрий Оленевский. В качестве главного судьи выступит Алексей Дыев, а судьями матча будут Евгений Клиндухов и Татьяна Сыс.

Вход зрителей в спортивный зал "Строймаш" - по предварительной записи: 56-89-40 (доб.5).