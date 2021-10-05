Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года-2021"

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

Учитель физики Екатерина Костылева из тюменской гимназии № 16 стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года-2021". Ее имя назвала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на сцене мультимедийного парка "Россия - моя история" в Москве 5 октября.

Победительница поблагодарила всех лауреатов и финалистов, которые были рядом и поддерживали ее. "Я благодарю любимую Тюменскую область и моих коллег, которые все время меня поддерживали, всех жителей моего любимого города Тюмени, своих друзей и семью. Я безусловно счастлива, и эта поддержка наполняла меня все время. Благодарю жюри за такие прекрасные слова, которые сопровождали нас все дни конкурсного испытания", - обратилась со сцены Екатерина Костылева.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что все пять финалистов конкурса станут его советниками.

Татьяна Голикова также поздравила всех учителей с профессиональным праздником и назвала эту работу одной из главных в жизни каждого человека. Учитель сопровождает ребенка с раннего детства, учит его азам математики, русского языка, истории и географии, множеству других предметов, которые впоследствии становятся его интересами, помогают выбрать будущую профессию.

"Прошлый и этот год были непростыми, но учительское сообщество проявило себя самым лучшим образом, несмотря на все сложности", - подчеркнула Голикова. Она напомнила, что конкурс существует более тридцати лет, и впервые в современной российской истории в этот день во всех мультимедийных парках открывается выставка, посвященная роли учителя в жизни страны.

Дарья Казакова