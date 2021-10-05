Ссора соседей в селе Гладилово в Голышмановском округе закончилась убийством

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

44-летнего жителя с. Гладилово Голышмановского городского округа подозревают в убийстве односельчанина. По версии следствия мужчина нанес знакомому не менее восьми ударов ножом, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 4 октября между обвиняемым и 35-летним мужчиной в ограде частного дома произошел конфликт. Злоумышленник схватил со стола нож и зарезал потерпевшего. От ранений тот скончался на месте.

Ранее судимому селянину предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.