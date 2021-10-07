15 проверок организовала прокуратура Тюменской области по жалобам на высокий размер платы за отопление

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 проверок проведет прокуратура Тюменской области по обращениям, поступившим горячую линию по вопросам отопления. Как сообщает надзорное ведомство, всего от жителей региона 5 октября принято 19 звонков.

Большинство сообщений касалось начисления платы за отопление. Так, жители дома № 12 по ул. Казачьи Луга, где в квартирах установлены индивидуальные приборы учета тепла, пожаловались на высокий размер платы.

Отметим, что это уже вторая горячая линия, организованная прокуратурой. В сентябре в надзорное ведомство поступило более 100 сообщений по поводу сбоев при подаче отопления в дома. По 70 обращениям были организованы проверки.