  • 7 октября 20217.10.2021четверг
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

15 проверок организовала прокуратура Тюменской области по жалобам на высокий размер платы за отопление

Общество, 14:24 07 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 проверок проведет прокуратура Тюменской области по обращениям, поступившим горячую линию по вопросам отопления. Как сообщает надзорное ведомство, всего от жителей региона 5 октября принято 19 звонков.

Большинство сообщений касалось начисления платы за отопление. Так, жители дома № 12 по ул. Казачьи Луга, где в квартирах установлены индивидуальные приборы учета тепла, пожаловались на высокий размер платы.

Отметим, что это уже вторая горячая линия, организованная прокуратурой. В сентябре в надзорное ведомство поступило более 100 сообщений по поводу сбоев при подаче отопления в дома. По 70 обращениям были организованы проверки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , отопительный сезон , отопление , прокуратура , тарифы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 07.10.2021Таблички с QR-кодами появятся на ишимских улицах
15:10 07.10.2021В Тюменской области закрыто на карантин по коронавирусу 22 класса и 48 групп дошколят
14:24 07.10.202115 проверок организовала прокуратура Тюменской области по жалобам на высокий размер платы за отопление
13:59 07.10.2021Смерть шести пациентов с COVID-19 зафиксирована в Тюменской области