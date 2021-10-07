15 проверок организовала прокуратура Тюменской области по жалобам на высокий размер платы за отопление
15 проверок проведет прокуратура Тюменской области по обращениям, поступившим горячую линию по вопросам отопления. Как сообщает надзорное ведомство, всего от жителей региона 5 октября принято 19 звонков.
Большинство сообщений касалось начисления платы за отопление. Так, жители дома № 12 по ул. Казачьи Луга, где в квартирах установлены индивидуальные приборы учета тепла, пожаловались на высокий размер платы.
Отметим, что это уже вторая горячая линия, организованная прокуратурой. В сентябре в надзорное ведомство поступило более 100 сообщений по поводу сбоев при подаче отопления в дома. По 70 обращениям были организованы проверки.