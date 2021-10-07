Таблички с QR-кодами появятся на ишимских улицах

| Фото: из сообщества "Музей П.П. Ершова" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Музей П.П. Ершова" во ВКонтакте (архив)

20 табличек со старыми и новыми названиями улиц, восемь информационных досок создадут участники проекта "Память ишимских улиц", получившего поддержку по итогам первого конкурса президентского фонда культурных инициатив.

"Я не понаслышке знаю, что не только о дети, но и взрослые не знают историю своего города. Одна из проблем современного человека — дефицит свободного времени для посещения музеев и других объектов культуры. Кроме того, с каждым годом время стирает историческое достояние города. Для привлечения внимания школьников, детей из группы особого внимания, детей-сирот к истории родного края мы организуем кружок "Юный краевед". С ними будем собирать и анализировать информацию о крае", — рассказала представитель Центра реализации социокультурных программ и проектов "Град-столица" Юлия Шестакова.

Таблички, которые сделают дети, будут снабжены QR-кодом. Любой желающий сможет навести на него смартфон, посмотреть фото- и видеоматериалы, послушать рассказ экскурсовода о том, как выглядела конкретная улица. Так, по словам Юлии Шестаковой, музей выйдет за рамки здания, станет доступнее.

"Также мы планируем провести 40 пешеходных экскурсий для групп по 30 человек в весенне-летний период. Любой житель и турист может больше узнать об уникальности города", — добавила она.

По итогам конкурса президентского фонда культурных инициатив проект "Память ишимских улиц" получил 451 тыс. 786 рублей. Сроки реализации — с 1 февраля до 30 сентября 2022 года.

Инна Пахомова