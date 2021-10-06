Книгу сказок сибирских татар выпустят на средства гранта в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выход в свет 300 экземпляров иллюстрированной книги, в которую войдут сказки сибирских татар, станет итогом проекта "Тимур Батыр. Сказки сибирских татар". Об этом на презентации проектов-победителей президентского фонда культурных инициатив, которая прошла в мультицентре "Контора пароходства" 5 октября, рассказала директор Тобольского районного центра культуры Римма Бизина.

"Издание включит в себя 20 сказок - "Как девушка шайтана обхитрила", "Как у бурундука на спине появились черные полосы" и многие другие. Специалист Тобольского районного центра культуры Земфира Шарипова собрала большой материал по фольклору, сказки от старожилов, все это сохранится в книге", — рассказала Римма Бизина.

Для увеличения читательской аудитории материал переведут на три языка — русский, татарский и английский. Для пользователей социальной сети ВКонтакте сказки будут обнародованы в аудиоформате.

Готовые книги развезут по учреждениям культуры и сельским школам Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов. По мнению авторов идеи, книга "Тимур батыр" послужит пособием для творческих коллективов, ее материалы пригодятся учителям, библиотекарям, руководителям творческих студий.

На реализацию проекта "Тимур Батыр. Сказки сибирских татар" по итогам конкурса президентского фонда культурных инициатив было выделено 465 тыс. 771 рубль.

Инна Пахомова