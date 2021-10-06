Десять исторических нарядов смогут примерить участники туристического квеста в Тобольске

| Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте (архив)

Пять женских платьев и пять мужских костюмов смогут примерить участники туристического квеста с дополненной реальностью "Фиджитал сюртук и хвост креветки", который будет реализован в Тобольске весной 2022 года.

Об этом рассказала руководитель проекта Ольга Глухих на презентации проектов-победителей президентского фонда культурных инициатив, которая прошла в мультицентре "Контора пароходства" 5 октября.

Костюмы разработают реконструированным лекалам в специальной программе. На них будет наложена анимация — участник квеста сможет поворачиваться, менять позы в этой "одежде".

"Вспомните свою последнюю экскурсию. Вы посещали разные места, но, скорее всего, везде, где вы были, на вас была одна и та же одежда. Меня очень вдохновило создание 3D-одежды, которая похожа на настоящую", — сказала Ольга Глухих.

По замыслу, на пяти достопримечательностях Тобольска установят информационные стенды, где можно будет скачать квест на смартфон. В награду за выполненное на точках маршрута задание участники получат коды для примерки виртуального исторического костюма.

Напомним, на реализацию проекта "Фиджитал сюртук и хвост креветки" в Тобольске по итогам конкурса президентского фонда культурных инициатив выделено более 482 тыс. рублей.

Инна Пахомова