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Выставка к 225-летию декабриста Евгения Оболенского открылась в Ялуторовске

Общество, 16:21 07 октября 2021

группа "Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск" ВКонтакте

Выставка, посвященная юбилею декабриста Евгения Оболенского, открылась в доме-музее Муравьева-Апостола. На ней представлены портреты князя, его письма и хранящиеся у потомков артефакты.

Евгений Петрович — русский офицер из рода Оболенских, один из самых активных участников восстания декабристов. Проживал на поселении в в Ялуторовске с 1843 по 1856 годы. Современники называли его ценителем добра и противником зла. Оболенского любили не только товарищи-единомышленники, разделившие с ним тюрьму и ссылку, его любили все, отмечается в описании к выставке.

Экспозиция к 225-летию Евгения Оболенского открыта для посещения в историко-мемориальном музее "Дом М. И. Муравьева-Апостола" со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. Стоимость входного билета — 30 рублей с человека, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

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# декабристы , музей , Ялуторовск

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