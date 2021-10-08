Студенты из разных городов России отправятся в экспедицию по Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь студенческих команд со всех уголков России приедут в Тюмень для прохождения трехдневной стажировки и создания туристических проектов про регион, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Работы ребят из Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска и Иваново выбрали среди ста других проектов конкурса школы "Медиаэкспедиция". В заочном этапе образовательного марафона для талантливых, креативных и инициативных студентов приняли участие более 900 человек. Их работы можно посмотреть здесь.

"Это значит, что студенты хотят познакомить зрителей не только со своим регионом, но и посетить Тюменскую область. Такие программы помогают развивать внутренний туризм", – сказал руководитель проекта Алексей Мартынов.

Финалисты посетят культурно-исторические места Тюменской области. По итогам трехдневной стажировки эксперты назовут обладателей Гран-при и призеров.

Напомним, новый Всероссийский проект Тюменского госуниверситета "Изучая Россию: Места. Люди. События" получил поддержку Министерства просвещения РФ.