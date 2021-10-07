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На трассе Тюмень — Омск погиб пешеход

Происшествия, 14:36 07 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчина в возрасте 30-35 лет погиб в результате аварии на 43-м км трассы Тюмень — Омск вечером 6 августа. Его личность устанавливается.

Авария произошла в 21 час 40 минут в Ялуторовском районе.

"Автомобиль Ford Transit сбил пешехода. Мужчина был одет во все темное. Водитель 1985 года рождения, житель села Червишевское, не пострадал", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительной информации, пешеход шел по проезжей части.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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