На трассе Тюмень — Омск погиб пешеход
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Мужчина в возрасте 30-35 лет погиб в результате аварии на 43-м км трассы Тюмень — Омск вечером 6 августа. Его личность устанавливается.
Авария произошла в 21 час 40 минут в Ялуторовском районе.
"Автомобиль Ford Transit сбил пешехода. Мужчина был одет во все темное. Водитель 1985 года рождения, житель села Червишевское, не пострадал", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
По предварительной информации, пешеход шел по проезжей части.
Инна Пахомова